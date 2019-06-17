ناصر الخليفي ينتفض في وجه نايمار وامبابي

أكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي أنه لم يعد يريد “رؤية سلوكيات النجوم” بعد الآن عند لاعبيه، الذين “يتوجب عليهم تحمل مسؤولياتهم أكثر من قبل”، وذلك في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية نشرت مقتطفات منها الاحد وستنشرها كاملة الثلاثاء.

واضاف الخليفي، في حديث هو الأول له منذ نهاية الموسم المنصرم قائلا

أكد القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي أنه لم يعد يريد “رؤية سلوكيات النجوم” بعد الآن عند لاعبيه، الذين “يتوجب عليهم تحمل مسؤولياتهم أكثر من قبل”، وذلك في مقابلة مع مجلة “فرانس فوتبول” الفرنسية نشرت مقتطفات منها الاحد وستنشرها كاملة الثلاثاء.

واضاف الخليفي، في حديث هو الأول له منذ نهاية الموسم المنصرم قائلا “لقد تنبهت أن التغييرات كانت ضرورية، وإلا فاننا سنذهب الى المجهول”.

ولم تكن انجازات النادي الباريسي الموسم المنصرم على قدر آماله وتطلعاته، إذ اكتفى بالاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي، ولكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية امام رين بخسارته بركلات الترجيح في النهائي، كما خسر لقبه في مسابقة كأس الرابطة على يد غانغان في ربع النهائي، إلى خروجه من دور ثمن النهائي في مسابقة دوري ابطال اوروبا امام مانشستر يونايتد الانكليزي (فاز 2- صفر ذهابا وخسر 1-3 إيابا).

وتابع قائلا في المقابلة التي ستنشرها “فرانس فوتبول” كاملة الثلاثاء “يتوجب على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم أكثر من قبل”، مضيفا “يجب أن يكون ذلك مختلفا. يتوجب عليهم بذل المزيد، والعمل أكثر (…) ليسوا هنا من اجل الاستمتاع. وفي حال لم يوافقوا، فالابواب مشرعة (لرحيلهم). الى اللقاء! لا اريد المزيد من سلوكيات النجوم”.

ومنذ وصول النجم البرازيلي نيمار الى سان جرمان في صيف 2017 في أغلى صفقة في العالم (222 مليون يورو) تعالت العديد من الاصوات للتنديد بالمكانة الخاصة التي يحظى بها اللاعب البرازيلي، علما ان الاخير تمرد على قرارات الفريق بعدما كان قد قرر السفر الى البرازيل قبل نهاية الموسم المنصرم بدون علم مدربه الالماني توماس توخل.

واشارت تقارير صحافية ان المدير الرياضي السابق للفريق البرتغالي أنتيرو هنريكي الذي استبدله سان جرمان مؤخرا بالبرازيلي ليوناردو، هو من سمح لنيمار بالسفر.

وعن عودة ليوناردو رائد المشروع القطري الى الفريق بعدما كان سبق له ان شغل هذا المنصب بين عامي 2011 و2013 قال “حسمت المسألة (العودة) بيننا خلال دقيقتين”، وتابع “سيحصل (ليوناردو) على جميع السلطات الرياضية (…) ليو، هو الرجل الذي يحظى بثقتي. انه مدهش (…) سلطته الطبيعية ستصب في مصلحة الجميع، وتحديدا اللاعبين”.

وكان ليوناردو قد حذر من أنه لا يجب أن يكون هناك أي لاعب فوق “مؤسسة” باريس سان جرمان في حديث الى محطة “كانال بلوس” الفرنسية بعد عدة اسابيع من وصول نيمار الى النادي.

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حينها صرح البرازيلي قائلا “لا يهم إذا كان نيمار هو نيمار، او (البرتغالي) كريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو. النادي، هو مؤسسة يجب احترامها. هو من سيقود المشروع وليس نيمار”.

“.

ولم تكن انجازات النادي الباريسي الموسم المنصرم على قدر آماله وتطلعاته، إذ اكتفى بالاحتفاظ بلقبه بطلا للدوري الفرنسي، ولكنه جرد من لقبه في الكأس المحلية امام رين بخسارته بركلات الترجيح في النهائي، كما خسر لقبه في مسابقة كأس الرابطة على يد غانغان في ربع النهائي، إلى خروجه من دور ثمن النهائي في مسابقة دوري ابطال اوروبا امام مانشستر يونايتد الانكليزي (فاز 2- صفر ذهابا وخسر 1-3 إيابا).

وتابع قائلا في المقابلة التي ستنشرها “فرانس فوتبول” كاملة الثلاثاء “يتوجب على اللاعبين تحمل مسؤولياتهم أكثر من قبل”، مضيفا “يجب أن يكون ذلك مختلفا. يتوجب عليهم بذل المزيد، والعمل أكثر (…) ليسوا هنا من اجل الاستمتاع. وفي حال لم يوافقوا، فالابواب مشرعة (لرحيلهم). الى اللقاء! لا اريد المزيد من سلوكيات النجوم”.

ومنذ وصول النجم البرازيلي نيمار الى سان جرمان في صيف 2017 في أغلى صفقة في العالم (222 مليون يورو) تعالت العديد من الاصوات للتنديد بالمكانة الخاصة التي يحظى بها اللاعب البرازيلي، علما ان الاخير تمرد على قرارات الفريق بعدما كان قد قرر السفر الى البرازيل قبل نهاية الموسم المنصرم بدون علم مدربه الالماني توماس توخل.

واشارت تقارير صحافية ان المدير الرياضي السابق للفريق البرتغالي أنتيرو هنريكي الذي استبدله سان جرمان مؤخرا بالبرازيلي ليوناردو، هو من سمح لنيمار بالسفر.

وعن عودة ليوناردو رائد المشروع القطري الى الفريق بعدما كان سبق له ان شغل هذا المنصب بين عامي 2011 و2013 قال “حسمت المسألة (العودة) بيننا خلال دقيقتين”، وتابع “سيحصل (ليوناردو) على جميع السلطات الرياضية (…) ليو، هو الرجل الذي يحظى بثقتي. انه مدهش (…) سلطته الطبيعية ستصب في مصلحة الجميع، وتحديدا اللاعبين”.

وكان ليوناردو قد حذر من أنه لا يجب أن يكون هناك أي لاعب فوق “مؤسسة” باريس سان جرمان في حديث الى محطة “كانال بلوس” الفرنسية بعد عدة اسابيع من وصول نيمار الى النادي.

حينها صرح البرازيلي قائلا “لا يهم إذا كان نيمار هو نيمار، او (البرتغالي) كريستيانو رونالدو هو كريستيانو رونالدو. النادي، هو مؤسسة يجب احترامها. هو من سيقود المشروع وليس نيمار”.