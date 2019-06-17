جديدة المكر: 3 إصابات في حادث دهس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تعرض 3 فتية تتراوح أعمارهم بين 12 و15 عاما لحادث دهس في جديدة المكر، أسفر عن إصابتهم بجروح وصفت بأنها متوسطة.
وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" الإسعافات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهريا لاستكمال العلاج.
هذا، وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث الذي لم تتضح حيثياته لغاية الآن.
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