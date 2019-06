5 مسلسلات وبرامج على "نتفليكس" و"هولو" و"إتش بي أو"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - إليكم خمسة مسلسلات وبرامج تصدرت "نتفليكس" و"هولو" و"إتش بي أو" في الآونة الأخيرة:

When They See Us

استطاعت المخرجة وكاتبة السيناريو الأميركية، إيفا ديفورني، أن تُقدم مرّة أخرى تحفة فنية حول معاناة الأميركيين من أصل أفريقي ومن ذوي الأعراق المختلفة عن العرق الغربي الأبيض، الشديدة في ظل خضوعهم للمنظومة العنصرية الموجودة في الولايات المتحدة، ويركز مسلسل "عندما يرونا"، الذي يُعرض على "نتفليكس"، على تفاصيل قصّة خمسة مراهقين مشتبهين باغتصاب ومحاولة قتلة امرأة بيضاء، لسببين وحيدين فقط، لون بشرتهم غير البيضاء، وولادتهم في أحد أحياء الفقر في مدينة نيويورك.

وبالإضافة إلى الحرفية العالية في عرض قصّة المراهقين الخمسة، يخوض المسلسل في تفاصيل الواقعة بطريقة تربط بين الأوضاع السياسية والاجتماعية للفئات المهمشة في الولايات المتحدة أثناء المحاكمة التي اشتهرت على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وتعليقات رجل الأعمال دونالد ترامب عليها عام 1989، أثناء حدوثها، في إشارة إلى ازدياد سوء هذه الأوضاع بعد أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة منذ عامين.

Stranger Things

يأخذ مسلسل "أشياء غريبة" الذي يُعرض على "نتفليكس"، مشاهديه في رحلة ترفيهية تجمع بين الخيال العلمي والرعب، وتدور أحداثه التي ألفها الأخوين دفر، في مدينة "هوكينز" الخيالية، في ولاية إنديانا في ثمانينيات القرن الماضي، حيث يدور تحقيق حول اختفاء صبي صغير وسط أحداث خارقة للطبيعة تحدث في جميع أنحاء المدينة، ويشمل ذلك ظهور قناة ذات قدرات خارقة تُساعد أصدقاء المفقود بالبحث عنه.

ألف الشقيقان، المسلسل على أن يكون مزيجا من الدراما الاستقصائية والعناصر الخارقة للطبيعة، المندمجة في الأحاسيس الطفولية.

The Handmaid's Tale

يجسد مسلسل "حكاية أمّة" الذي يُعرض على "هولو"، رواية الكاتبة مارغريت آتوود، التي تحمل الاسم ذاته، وهي قصة دستوبية تحاكي مستقبلا متخيلا، تنشب فيها حرب أهلية ثانية في الولايات المتحدة، تُسيطر فيها جماعة دينية مسيحية متطرفة على السلطة، حيث يتم فيه إخضاع البطلة، وهي امرأة شابة، لما يشبه العبودية.

Advertisements

وتُجبر البطلة على إنجاب الأطفال للقادة في الجمهورية الجديدة بعد انتشار العقم وجمع جميع النساء القادرات على الإنجاب ليصبحن خادمات للعوائل غير القادرة على الإنجاب.



Chernobyl

يستعرض مسلسل "تشيرنوبل" قصة الكارثة النووية الأكبر في العالم التي حدثت بعد انفجار مفاعل نووي في محطة نووية سوفييتية في أوكرانيا عام 1986، كاشفا تفاصيلها في ظل مناخ الفساد السياسي الذي كان سائدا في تلك الفترة تحت حكم النظام الشيوعي. ويعرض المسلسل على منصة "إتش بي أو".

Jessica Jones

يتناول مسلسل "جيسيكا جونز" قصة إحدى بطلات سلسلة كتب القصص المصورة "مارفل"، والتي تفتح وكالة تحقيقات خاصة في الولايات المتحدة، وهي امرأة لديها قدرات خارقة. ويُعرض المسلسل على منصة "نتفليكس".

اقرأ/ي أيضًا | 5 مسلسلات وبرامج على شاشة "نتفليكس"