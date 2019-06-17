مصرع 8 مهاجرين غرقا وإنقاذ العشرات قبالة سواحل تركيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - عثر على جثث ثمانية مهاجرين، اليوم الإثنين، قبالة سواحل تركيا بعد غرق مركبهم، وتم إنقاذ 31 مهاجرا، بحسب ما أفاد خفر السواحل التركي الذي لم يوضح جنسيات المهاجرين.

وأبلغت السلطات بغرق المركب. وأوضح خفر السواحل نقلا عن ناجين أن أربعين شخصا استقلوا المركب الذي غرق بعد ذلك على بعد بضعة كيلومترات عن جزيرة كوس اليونانية.

وأفاد مراسل الأناضول، أن قيادة خفر السواحل التركية تمكنت من إنقاذ 31 مهاجرا غير نظامي، وانتشال 8 جثث إثر غرق زورق يقل مهاجرين غير نظاميين في بحر إيجة غربي البلاد.

وأضاف أن العديد من عناصر فرق الإنقاذ والغواصين التابعة لخفر السواحل توجهت لمكان الحادثة فور تلقي خبر غرق القارب، مزودة بمروحية.

وأكد أن عمليات البحث والإنقاذ تتواصل في المنطقة، مشيرا أن المعلومات تفيد بوجود نحو 40 شخصا على متن القارب.

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وتعد تركيا التي تستضيف حوالي أربعة ملايين مهاجر ولاجئ أغلبيتهم من السوريين، بلد عبور مهما للمهاجرين الفارين من النزاعات في الشرق الأوسط ويسعون للوصول إلى أوروبا، والقسم الأكبر منهم عبر اليونان.

وأدى اتفاق الهجرة الموقع في آذار/مارس 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الحد بشكل كبير من حركة عبور المهاجرين بحر إيجه إلى جزر اليونان الخمس الأقرب إلى تركيا.

وفي 2015، وصل أكثر من 875 ألف مهاجر إلى الجزر اليونانية، بحسب ما ذكرت إيوا مونكور، المتحدثة باسم وكالة فرونتكس الأوروبية لحماية الحدود.