الرامة: إصابة شاب إثر سقوطه من علو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شاب يبلغ من العمر 30 عاما بجروح وصفت بأنها متوسطة، إثر سقوطه من علو في بلدة الرامة، اليوم الإثنين.

وبحسب المعلومات المتوفرة، فإن الشاب سقط من علو متر ونصف المتر، في الوقت الذي لم تتضح فيه ملابسات الحادثة بعد.

واستدعي طاقم طبي من مركز "حيان" إلى المكان، حيث قدم الإسعافات الأولية للمصاب.

هذا، وجرى نقل المصاب على وجه السرعة إلى مستشفى "زيف" في صفد لاستكمال العلاج.