139 مستوطنا يقتحمون الأقصى وتقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الإثنين، ساحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة لشرطة الاحتلال التي واصلت فرض تقييدات على دخول الفلسطينيين للمسجد.
ونشرت شرطة الاحتلال نشرت عناصرها وقواتها الخاصة في ساحات الأقصى وعند بواباته، وفرضت قيودا على دخول الفلسطينيين إلى المسجد، واحتجزت هوياتهم الشخصية عند بواباته الخارجية.
واقتحم عناصر من الوحدات الخاصة والتدخل السريع ساحات الأقصى وانتشرت في ساحاته وعمدت على إبعاد الفلسطينيين لتوفير والحماية وتأمين اقتحامات مجموعات المستوطنين الذين نفذوا جولات استفزازية في ساحاته وتلقوا شروحات عن الهيكل" المزعوم وبعضهم أدى طقوسا تلمودية قبالة قبة الصخرة والمصلى المرواني قبل أن يغادروا الساحات من جهة باب السلسلة.
وقال مسؤول العلاقات العامة والإعلام بدائرة الأوقاف الإسلامية، فراس الدبس، إن 139 مستوطنا بينهم 80 طالبا يهوديا اقتحموا المسجد الأقصى على مجموعات متتالية، ونظموا جولات استفزازية في ساحاته.
ولفت إلى أن هذه الاقتحامات تخللها محاولات لأداء طقوس وشعائر تلمودية في الأقصى، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي أمنت تلك الاقتحامات.
وصعدت الجماعات الاستيطانية وشرطة الاحتلال في الآونة الأخيرة من اعتداءاتهم وانتهاكاتهم لحرمة المسجد الأقصى، والاعتداء على رواده وحراسه، وإبعاد العشرات منهم عن المسجد لفترات متفاوتة.
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