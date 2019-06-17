مصرع عامل سحقا تحت جرافة بالنقب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي شاب مصرعه في حادث عمل في منطقة النقب، جنوبي البلاد، قبل ظهر اليوم الإثنين.

وأفاد الناطق بلسان المركز الطبي أنّ "مركز نجمة داوود الحمراء في منطقة 'لخيش' تلقى بلاغًا قرابة الساعة 11:05 حول إصابة عامل خلال تصليح جرافة في المجلس الإقليمي بير طوفيا. وعمل الطاقم الطبي على تقديم الإسعافات الأولية للمصاب (34 عاما) والذي وصفت حالته بالحرجة، وبعد تقديم عمليات الإنعاش التي باءت بالفشل تمّ إقرار وفاته في المكان".

وعلمنا أن ضحية العامل من إحدى البلدات في منطقة الضفة الغربية.

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وباشرت الشرطة بالتحقيق في ملابسات الحادث وأبلغت ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) بالحادث وفقا للمقتضى.

تجدر الإشارة إلى أن غالبية ضحايا حوادث العمل في البلاد هم فلسطينيون وأجانب.