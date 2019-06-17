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تحرير مواقع استراتيجية في ميدي بحجة

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حررت قوات المنطقة العسكرية الخامسة التابعة للحيش اليمني، بدعم من قوات التحالف الأرضية والجوية، عدداً من المواقع في المنطقة الفاصلة بين ميدي وحرض في محافظة حجة، وفق ما أوردت وكالة الأنباء واس، اليوم الإثنين.

واستطاعت القوات تطهير الأراضي من الألغام الحوثية وتحرير جميع الجيوب المتبقية في تلك المنطقة ومنها مزارع نسيم المخازن، ومزارع الخميسي والمراني والحاشدي، وقرية الخنجرة، وقرية بني العاتي المشايبة، وقرية الفقيهية، وقرية الخضراء، وقرية المطارية، وقرية الحجاورة.

يأتي ذلك في الوقت الذي شنت فيه مقاتلات التحالف غارات استهدفت مواقع عسكرية تابعة للميليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء.

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