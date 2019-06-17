شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثي يقصف مواقع المقاومة الجنوبية في أبين والان مع التفاصيل

جددت المليشيات الحوثية الانقلابية مع ساعات الفجر الأولى ليوم الإثنين الموافق 17 يونيو الجاري قصفها على مواقع المقاومة الجنوبية في جبهة ثرة مديرية لودر محافظة أبين جنوب اليمن. وقد ردت المقاومة الجنوبية في جبهة ثرة على هذا القصف. حيث قصفت مواقع المليشيات الحوثية الانقلابية ذراع إيران في اليمن المرابطة في عقبة ثرة من إتجاه مكيراس . واستمرت الإشتباكات بين الطرفين لعدة ساعات متواصلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يقصف مواقع المقاومة الجنوبية في أبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.