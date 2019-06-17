شكرا لقرائتكم خبر عن السلطة المحلية بالشحر تفقد استعدادات تنفيذ حملة رفع المخلفات والان مع التفاصيل

اطلعت السلطة المحلية في محافظة حضرموت عبر ممثليها الأحد على الاستعدادات الجارية لتنفيذ حملة لرفع مخلفات البناء والأمطار بمديرية الشحر. ويأتي تنفيذ الحملة بالتوازي مع الحملة التي ينفذها مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع (UNOPS)، والتي تستهدف جمع ورفع مخلفات البناء من مدينة المكلا ، بالتنسيق مع صندوق النظافة والتحسين بساحل حضرموت . وأكدت السلطة المحلية بالمحافظة على مضاعفة الجهود لأعمال النظافة ورفع مخلفات الأمطار من الشوارع العامة مشيرا إلى أن السلطة المحلية تولى هذا الجانب اهتمامها كبيرا.

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