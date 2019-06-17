شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عدد الأطفال المستفيدين من مشروع المساحات الصديقة بوادي حضرموت والان مع التفاصيل

وصل عدد الأطفال المستفيدين من مشروع المساحات الصديقة للأطفال بوادي وصحراء حضرموت خلال شهر رمضان إلى (3124) طفل .

ويأتي هذا المشروع بدعم من منظمة اليونيسف وبإشراف مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بوادي وصحراء حضرموت في عشر مساحات صديقة في المديريات المستهدفة من المشروع (سيئون – تريم – ساه – شبام – القطن – العبر) .

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ويتم تنفيذ مشروع المساحات الصديقة بمشاركة (50) من فرق العمل الميداني و(52) متطوعاً.

وتم بالمساحات في المديريات المستهدفة خلال شهر رمضان عمل عدد من الأنشطة والبرامج المتميزة تمثلت في المشاركة في الختومات الرمضانية، وعمل الجلسات الجماعية والجلسات الفردية مع الأطفال وعدد من الأنشطة التعليمية، غير النظامية ومسرح الدمى والعرائس والألعاب الشعبية وتقديم عدد من إسعافات الدعم النفسي الأولي وتمارين في الدعم النفسي .

وتهدف المساحات الصديقة للأطفال إلى تزويد الأطفال ببيئة، يستطيعون من خلالها المشاركة في عدد من الأنشطة وإتاحة الفرصة لهم للنمو والتعلم واللعب والتعبير عن أنفسهم، كما تهدف المساحات إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتأثرين من النزاعات وتمكينهم في عدد من المهارات الحياتية الموجهة والهادفة .