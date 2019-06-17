شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقدم 10 مركبات لأمن وادي حضرموت والان مع التفاصيل

قدم التحالف العربي، عشر مركبات جديدة للأجهزة الأمنية والشرطية بوادي حضرموت والصحراء. وجرى تدشين عملية تزويد الأجهزة الأمنية بالمركبات بحضور مندوب قوات التحالف العربي بوادي حضرموت. وتأتي عملية تقديم التحالف العربي للجهات الأمنية تلك المركبات في إطار تعزيز عمل الأمن والشرطة.

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