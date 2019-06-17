شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تفرض الإقامة الجبرية على أحد وزرائها والان مع التفاصيل
اقتحمت مليشيا الحوثي منزل وزير صناعتهم السابق وعضو مجلس نوابهم عبده بشر، مساء أمس في صنعاء.
وقالت مصادر، إن فرقة من المسلحين الحوثيين وبصحبة مجموعة من النساء المسلحات المعرفات باسم الزينبيات، اقتحموا منزل عبده بشر واعتقلوا اثنين من أبناء شقيقته الذين يعملون مرافقين له، كما قاموا بتفتيش المنزل تفتيشا دقيقا.
وأضافت المصادر أن الحوثيين فرضوا الإقامة الجبرية على بشر.
وكان عبده بشر قد كشف عمليات فساد مهول لقيادات الحوثي أثناء وجوده في منصب وزير الصناعة في حكومة الحوثيين غير المعترف بها قبل أن يتم إقالته.
وواصل بشر انتقاد فساد الحوثيين بعد الإقالة، وهاجم منح القيادي الحوثي المدعو مهدي المشاط رتبة مشير ووصف ذلك بالعبث.
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