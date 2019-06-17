شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يخمد حريقين بمكتب التعليم وإذاعة المكلا والان مع التفاصيل

نجح الدفاع المدني بالمكلا في إخماد حريقين بإحدى قاعات مكتب التربية والتعليم، وكذلك إذاعة المكلا.

وأوضح الناطق الرسمي للدفاع المدني، أن الفرق باشرت الحريق الذي نشب في إحدى القاعات بمكتب وزارة التربيه والتعليم بديس المكلا، قبل أن بتم إخماد الحريق الآخر داخل أروقة استديوهات إذاعة المكلا دون وقوع أية خسائر بشرية.

ولفت إلى أن الحريقين نشبا بسبب ماس كهربائي، أدى إلى حدوث سخونة شديدة في التمديدات الداخلية للكهرباء، واشتعال النار في الموقع.

ونوه فرع مصلحة الدفاع المدني بساحل حضرموت إلى ضرورة عمل صيانة دورية للتمديدات الكهربائية، خاصةً في وقت الصيف ومع ما تشهده المنطقة من ارتفاع شديد في درجات الحرارة.