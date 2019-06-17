شكرا لقرائتكم خبر عن 160 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى والان مع التفاصيل

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين باحات المسجد الأقصى المبارك اليوم الاثنين وقاموا بجولات استفزازية في باحاته تحت حراسة مشددة من عناصر الوحدات الخاصة في جيش وشرطة الاحتلال. وقالت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس لـ24 إن نحو 160 مستوطناً متطرفاً من بينهم طلبة معاهد دينية تلمودية اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة الخاضع للسيطرة الإسرائيلية. وفي سياق متصل قامت بلدية القدس بشطب قبة الصخرة المشرفة من صورة عرضتها خلال احتفال ترويجي أقامته بحضور رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتيناهو.

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