شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع خبراء إيرانيين في انفحار صاروخ بصنعاء والان مع التفاصيل

أكدت مصادر، مقتل خبراء إيرانيين أثناء محاولة إطلاق صاروخ من قاعدة قرب العاصمة صنعاء، التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الإيرانية.

وقالت المصادر، وفقاً لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، اليوم الإثنين، إن الخبراء الإيرانيين، وآخرين من ميليشيات الحوثي، قتلوا جراء انفجار الصاروخ، لدى محاولة إطلاقه من قاعدة الديلمي الواقعة شمال صنعاء.

وتقع القاعدة على بعد 16 كلم من صنعاء، وتجاور مطار صنعاء الدولي.

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وكانت ميليشيات الحوثي الإرهابية استهدفت قبل أيام مطار أبها المدني جنوب غربي السعودية، بصاروخ قالت إنه من طراز "كروز"، مما أسفر عن جرح 26 مسافراً، في اعتداء لقي تنديداً دولياً واسعاً.

وذكر التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن الاعتداء يثبت حصول الميليشيات الإرهابية على أسلحة نوعية جديدة، كما يؤكد استمرار النظام الإيراني بدعم وممارسته للإرهاب العابر للحدود بشتى السبل.

وكثف الطيران الحربي للتحالف غاراته على صنعاء، اليوم، حيث أكدت مصادر محلية استهداف معسكر القوات الخاصة الواقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي في منطقة الصباحة.