شكرا لقرائتكم خبر عن الأحزاب والتنظيمات السياسية في تعز تؤكد مساندتها للجيش الوطني والان مع التفاصيل

التقت السلطة المحلية بمحافظة تعز برئاسة وكيل اول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي، اليوم الأحد ،قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية لمناقشة مستجدات الأوضاع في المحافظة .

وخلال اللقاء تطرق المخلافي الى ماتعانيه المحافظة من استمرار الحرب الهمجية من قبل المليشيا الانقلابية بمزيج من الحقد والكراهية ضد الأرض والإنسان وقصف الأحياء والمنشآت وتدمير البنية التحتية واستهداف الأبرياء من النساء والأطفال بشكل يومي .

وقال "اننا ونحن نضعكم في صورة هذه الجرائم نتطلع إلى أن يكون لكم كقيادات سياسية ومجتمعية وقادة احزاب دورا مهما في الدفع بناشطيكم والاعلامين التابعين لدوائركم دورفي رصدها وتوثيقها ورفعها للمنظمات الدوليه عبر الإعلام".

وثمن الوكيل الدور الكبير الذي تقوم به الأحزاب في تعز في مختلف المراحل و التصدي للمليشيات عبر مجلس المقاومة كمؤسسين او منضوين وداعمين لهزيمة هذا المشروع الامامي الفارسي من خلال برامجكم وادواتكم ووسائلكم ومن خلال افرادكم الذين شاركوا في الدفاع عن الكرامة والدين والعرض وعن الشرعية والنظام الجمهوري اومن خلال المساندة للسلطة المحلية والقيادة السياسية الشرعية" .

وتطلع وكيل اول المحافظة إلى بذل المزيد من الجهود عبر مختلف الادوات لمواجهة الفكر الشيعي الخبيث..مشيراً الى ان هذا المشروع يهدد المنطقة ككل..مشدداً على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد على توحيد جهود المجتمع لدعم ومساندة الجيش الوطني ، لاستكمال التحرير ودحر هذه العصابات من محافظة تعز ، واخماد شرورها وجرائمها الوحشية ضد محافظة تعز وسكانها الأبرياء .

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وخاطب قيادات الاحزاب والتنظيمات السياسية بالقول "ان وحدة الصف الداخلي ونبذالمماحكات والتباينات اول متطلبات النصر ولن يتأتى ذلك الا بصدق النوايا ومساندة السلطة المحلية والجيش الوطني كشركاء اساسين في عملية التحرير منذ الشرارة الاولى للمقاومة وفي ترسيخ قيم الامن والاستقرار واحترام سلطة القانون واسناد كافة التوجهات الرامية لتعزيز عمل مؤسسات الدولة بمختلف أجهزتها لاسيما القضاء والاجهزة الامنية وغيرها وتطبيع الحياة العامة في المحافظة".

إلى ذلك استعرض قائد محور تعز العسكري اللواء الركن سمير الصبري الأوضاع في الجبهات والضربات الموجعة التي يوجهها ابطال الجيش الوطني للمليشيا الحوثية..مؤكدا أن الأبطال في الخطوط الأمامية والمتارس يؤدون واجبهم الوطني بكل كفاءة واقتدار ويكبدون العدو خسائر كبيرة وهم بحاجة إلى المساندة والوقوف صفاً واحداً لمواجهة هذه المليشيا الغاشمة".

وقال "إن الجيش الوطني يسير بخطى ثابتة وخطط مرسومة لاستكمال عملية التحرير وحقق انتصارات مهمة"..مؤكدا أن موازين المواجهات صارت في صالح الجيش الوطني الذي انتقل الى الهجوم وتدمير الخطوط الدفاعية للعدو.

واضاف" ان القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ونائبه ورئيس الحكومة وقيادة التحالف العربي تقف في صف التحرير ولم يتبقى إلا أن نتكاتف وننبذ الخلافات وإسناد ومؤازرة الجيش الوطني والأجهزة الأمنية في تحقيق أهدافها ".

وتطرق قائد محور تعز إلى الإجراءات التي اتخذتها قيادة المحور لترتيب الأوضاع بالتعاون مع قيادات الالوية العسكرية للتغلب على كل التحديات والمشاكل وخصوصا مايتعلق بقضية الجرحى والتخفيف من معاناتهم وفق خطوات مدروسة بالتعاون مع قيادة السلطة المحلية ممثلة بمحافظ المحافظة نبيل شمسان.

من جهتهم أكدت قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية دعم وإسناد الجيش الوطني لاستكمال عملية التحرير والعمل في إطار منظومة واحدة ورفض كل الأدوات والوسائل التي تهدف إلى زرع الفرقة وتعميق الخلافات وإثارة الفتن واستعدادهم للعمل بكل الجهود لما يخدم استكمال تحرير المحافظة وإزاحة المعاناة التي تفرضها المليشيا على كاهل أبناء المحافظة من خلال الحرب والحصار وقصف منازل المواطنين وقنص الأطفال والنساء وتماديها في ارتكاب كل أنواع الجرائم والانتهاكات بحق أبناء المحافظة .