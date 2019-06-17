شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. 8 قتلى في غرق زورق للمهاجرين قبالة تركيا والان مع التفاصيل
عثر على جثث ثمانية مهاجرين، اليوم الإثنين، قبالة سواحل تركيا بعد غرق مركبهم، بحسب ما ما أفاد خفر السواحل التركي.
وغرق مركب المهاجرين قبالة مدينة بدروم، في جنوب غرب تركيا.
وأعلنت السلطات أنه تم إنقاذ 31 مهاجراً آخرين، دون أن توضح جنسياتهم.
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