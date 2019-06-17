بشار رسن يجدد عقده مع بيرسبوليس لموسم اضافي

وقال وكيل اعمال اللاعب، بهروز دزهبود في حديث للسومرية نيوز، إن "بشار رسن تلقى عدد من العروض التركية والخليجية، من اجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

واوضح أن "رسن، اتفق مع ادارة بيرسبوليس على تجديد العقد لمدة موسم اضافي"، مبيناً أن "رسن سيوقع على عقدة الجديد في الساعات القليلة المقبلة".



واضاف أن "رسن يشعر بالارتياح في بيرسبوليس ولم يتردد للحظة بتجديد العقد".

ويواصل رسن، عملية الاستشفاء من اصابته، بعدما اجرى عملية جراحية في الكتف.

