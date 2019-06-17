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بشار رسن يجدد عقده مع بيرسبوليس لموسم اضافي

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2019-06-17 | 12:40

بشار رسن يجدد عقده مع بيرسبوليس لموسم اضافي

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قرر لاعب المنتخب الوطني ونادي بيرسبوليس الايراني، بشار رسن، تجديد عقده مع فريقه لمدة موسم اضافي.
وقال وكيل اعمال اللاعب، بهروز دزهبود في حديث للسومرية نيوز، إن "بشار رسن تلقى عدد من العروض التركية والخليجية، من اجل ضمه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية".

واوضح أن "رسن، اتفق مع ادارة بيرسبوليس على تجديد العقد لمدة موسم اضافي"، مبيناً أن "رسن سيوقع على عقدة الجديد في الساعات القليلة المقبلة".


واضاف أن "رسن يشعر بالارتياح في بيرسبوليس ولم يتردد للحظة بتجديد العقد".

ويواصل رسن، عملية الاستشفاء من اصابته، بعدما اجرى عملية جراحية في الكتف.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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