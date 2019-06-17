بشار رسن يجدد عقده مع بيرسبوليس لموسم اضافي

2019-06-17 | 12:40
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قرر لاعب المنتخب الوطني ونادي بيرسبوليس الايراني، بشار رسن، تجديد عقده مع فريقه لمدة موسم اضافي.
واوضح أن "رسن، اتفق مع ادارة بيرسبوليس على تجديد العقد لمدة موسم اضافي"، مبيناً أن "رسن سيوقع على عقدة الجديد في الساعات القليلة المقبلة".
واضاف أن "رسن يشعر بالارتياح في بيرسبوليس ولم يتردد للحظة بتجديد العقد".
ويواصل رسن، عملية الاستشفاء من اصابته، بعدما اجرى عملية جراحية في الكتف.
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