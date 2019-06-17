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مسلحون يقتلون مدنيا في التاجي

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وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، ظهر اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء التاجي، شمالي العاصمة بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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