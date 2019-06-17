مسلحون يقتلون مدنيا في التاجي

وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، ظهر اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة باتجاه مدني ضمن قضاء التاجي، شمالي العاصمة بغداد، ما اسفر عن مقتله في الحال".

واضاف المصدر، أن "قوة امنية فرضت طوقا على منطقة الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته"، مشيرا الى "نقل الجثة لدائرة الطب العدلي".

