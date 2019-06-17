نائب يحذر من استهداف عربات نقل مواد ملوثة ويكشف عن مخالفة

وقال الموسوي في حديث لـ الخليج 365، إن موافقات رسمية صدرت بنقل مخلفات ومواد ملوثة بمواد اشعاعية الى المقبرة النووية في منطقة التويثة باطراف العاصمة"، مبينا ان "اللجنة اعترضت على عملية النقل لعدة اسباب اولها ان عملية النقل من البصرة للانبار ومن الانبار الى بغداد هي عملية خطرة من عدة نواحي، والاجراءات المتبعة من الحكومات المحلية لمنع انتشار الاشعاعات النووية خلال عملية النقل غير كافية مما يؤدي الى تعرض بعض الناس لتأثيرات الاشعاعات بالمناطق التي تمر بها تلك الشحنات".وأضاف الموسوي، أن "الأمر الآخر يرتبط بالكلف لنقل تلك المخلفات والتي لدينا عليها عدة ملاحظات، وايضا وجود اعتراضات من بعض اهالي العاصمة على عملية النقل ولا نعلم ماهي الاسباب لعدم وجود اكثر من مقبرة للنفايات المشعة في عدد من المحافظات بما يضمن عدم انتقالها لمسافات طويلة الى مقابر محددة"، لافتا الى أن "مقبرة التويثة قريبة جدا من المناطق السكنية وهي تبعد بمسافة لا تتجاوز العشرة كيلومتر في وقت ان السياقات العالمية توجب بعدها عن المناطق السكنية بمسافة لاتقل عن خمسين كيلومترا وهذا معناه وجود مخالفة قانونية ودولية".ولفت الى ان "هناك محاذير أمنية ايضا فقد تستهدف الجماعات الارهابية عربات نقل تلك الاشعاعات الملوثة ما يؤدي الى انتشار التلوث والمخاطر"، موضحا ان "اللجنة شكلت لجنة تحقيقية في حالات تسرب اشعاعات من مفاعل التويثة التي كانت تعرف سابقا بمفاعل تموز وهذه مشكلة اخرى".

واكد الموسوي، ان "اللجنة ستطالب بالتريث في عملية نقل النفايات والمخلفات الملوثة واجراء دراسة معمقة ومفصلة لايجاد بدائل اكثر امنا لمعالجة تلك المخلفات الملوثة".

يذكر أن النائب عن محافظة الانبار فالح العيساوي أعرب في (15 حزيران 2019) عن استغرابه من قرار وزارة العلوم والتكنلوجيا بنقل النفايات الملوثة بمواد مشعة من البصرة الى الانبار، لافتا الى أن القرار مثير للريبة وسيحول المحافظة الى بؤرة سرطانية بحال سكوتنا عنه، اكد أن ممثلي المحافظة لن يسمحوا بتنفيذه.