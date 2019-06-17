الطاقة النيابية: زيادة انتاج نفط البصرة 150 ألف برميل يومياً

وأضاف التميمي، أن "هذه الجهود وبظروف قاسية وتحت درجات حرارة مرتفعة بحاجة إلى وقفة جادة من الحكومة لضمان عدم إضاعة تلك التضحيات والجهود وأن تكون هناك جهود استثنائية لحماية ثروات البلد من الفاسدين"، داعياً مجلس مكافحة الفساد إلى "العمل بقوة لضرب الفاسدين وحماية جهود وتضحيات العاملين على تطوير قطاعات العمل المختلفة للنهوض بالواقع الخدمي للبلد بالشكل الأفضل".
ووقعت وزارة النفط العراقية، في 29 تشرين الأول من عام 2010، عقداً مع شركة "اكسون موبيل" الأميركية ومجموعة "شل" البريطانية الهولندية بتطوير حقل غرب القرنة المرحلة الأولى ضمن جولة التراخيص الأولى.
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