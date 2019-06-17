الطاقة النيابية: زيادة انتاج نفط البصرة 150 ألف برميل يومياً

وقال التميمي في حديث لـ الخليج 365، إن "شركة نفط البصرة وبجهود وطنية وبالتعاون مع شركة اكسون موبيل استطاعت اليوم زيادة كميات النفط من حقل غرب القرنة / 1 بواقع 150 ألف برميل يومياً ليصبح 600 ألف برميل يومياً بعد أن كان 450 ألف برميل يومياً"، مبيناً أن "70-75 % من واردات البلد المالية هي من شركة نفط البصرة وهذه الزيادة ستعطي دعماً واضحاً وإضافياً لواردات البلد للمرحلة المقبلة".وأضاف التميمي، أن "هذه الجهود وبظروف قاسية وتحت درجات حرارة مرتفعة بحاجة إلى وقفة جادة من الحكومة لضمان عدم إضاعة تلك التضحيات والجهود وأن تكون هناك جهود استثنائية لحماية ثروات البلد من الفاسدين"، داعياً مجلس مكافحة الفساد إلى "العمل بقوة لضرب الفاسدين وحماية جهود وتضحيات العاملين على تطوير قطاعات العمل المختلفة للنهوض بالواقع الخدمي للبلد بالشكل الأفضل".

ووقعت وزارة النفط العراقية، في 29 تشرين الأول من عام 2010، عقداً مع شركة "اكسون موبيل" الأميركية ومجموعة "شل" البريطانية الهولندية بتطوير حقل غرب القرنة المرحلة الأولى ضمن جولة التراخيص الأولى.