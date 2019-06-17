وفي سياق الحلقة، تستعرض أنغام أهم الطرق لتنظيف البشرة بغية الحصول على إطلالة أكثر اشراقا، مع اختصاصية. الى ذلك، ستقدم نصائح مهمة عليك اتباعها للعناية بالشفاه. كما ستعرفك الى كيفية اختيار اللون المناسب لأحمر الشفاه.



أعيدي الحيوية إلى بشرتك واكتشفي كيفية العناية بالشفاه مع زمرد هذا المساء الساعة 10:00 على السومرية مع أنغام القره غولي. أعيدي الحيوية إلى بشرتك واكتشفي كيفية العناية بالشفاه مع زمرد هذا المساء الساعة 10:00 على السومرية مع أنغام القره غولي. لمشاهدة الحلقات السابقة، أنقري هنا.



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