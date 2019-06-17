عودة 1072 نازحاً إلى مناطقهم في الأنبار

وقال مدير فرع الوزارة بمحافظة الأنبار مصطفى حامد سرحان، إنه "تم إعادة 1072 نازحاً من مخيمات النزوح في عامرية الفلوجة والمدينة السياحية وبزيبز إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضائي القائم والكرمة ومناطق أخرى ‏من خلال التنسيق المباشر من قبل كادر فرع الوزارة في محافظة الأنبار مع وزارة النقل والمحافظة و قيادة عمليات الأنبار".



وأضاف سرحان في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "عدد العائدين من مخيمات المدينة السياحية بلغ 623 عائداً، ومن مخيمات بزيبز بلغ عدد العائدين 367 عائداً، ‏فضلا عن عدد العائدين من ‏مخيمات عامرية الفلوجة بلغ 82 عائداً".

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