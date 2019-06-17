الصين تجدد دعمها لرئيسة حكومة هونج كونج

جددت الصين، الإثنين، دعمها لرئيسة حكومة هونج كونج كاري لام التي تواجه دعوات للاستقالة بعد تظاهرات ضخمة ضد مشروع قانون حول تسليم مطلوبين إلى بكين.

وشارك نحو مليوني شخص في الاحتجاجات، الأحد، للمطالبة باستقالة لام في أكبر تحد لعلاقة الصين مع هونج كونج منذ أن أعادتها بريطانيا للسيادة الصينية قبل 22 عاما.

وعلقت لام، السبت، مشروع القانون المثير للجدل، بعد أسبوع من تظاهرات غير مسبوقة.





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وأوضحت أن مشروع القانون كان ضروريا لسد ثغرات أمنية ووقف تحول هونج كونج، المركز المالي العالمي، إلى ملاذ لمجرمين لكنها أقرت بأن إدارتها قللت من شأن المعارضة الشعبية له.

من جانبها رحبت الولايات المتحدة بقرار هونج كونج، تعليق مشروع قانون تسليم المتهمين للصين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة.





وأثار مشروع القانون الذي يشمل سكان هونج كونج والأجانب والصينيين الذين يعيشون فيها أو يسافرون عبرها مخاوف من أنه قد يهدد سيادة القانون التي تعزز وضع هونج كونج كمركز مالي دولي.





ونظم مئات الآلاف مسيرات عبر هونج كونج احتجاجا على مشروع القانون وقامت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي في مواجهة مظاهرات في الشوارع خلال الأسبوع الماضي ما أغرق هونج كونج في حالة من الاضطراب وأدى إلى ضغوط قوية على كاري لام.