فشل السراج وتحذير يوناني لتركيا.. نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية"

في نشرة الظهيرة لـ"العين الإخبارية" ليوم الإثنين السابع عشر من يونيو/حزيران، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والفكر والاقتصاد والرياضة والصحة، وغيرها من الأقسام الأخرى.



ففي عالم السياسة تبرز "العين الإخبارية" تصريحات رئيس الحكومة الليبية المؤقتة الذي أكد عدم وجود سلطة للسراج على الأرض، إضافة إلى وصف خبراء ليبيون مبادرة السراج بأنها "هزيلة وتخدم المليشيات".

وتحت عنوان: "وزيرا خارجية مصر وفرنسا يبحثان التطورات بالخليج والسودان" تطالعون تطورات الأوضاع في السودان.

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كما تطالعون أيضاً: مليشيا الحوثي تصعد خروقاتها بالحديدة.. وتقدم للجيش بصعدة، وإرجاء جديد لـ«صفقة القرن» وواشنطن تلمح للإعلان في نوفمبر، وإمام أوغلو يهزم مرشح أردوغان في أول مناظرة، والانتخابات الأمريكية.. بايدن يتصدر وترامب سادسا باستطلاعات الرأي.

أما في الاقتصاد فتطالعون تحذير أثينا لأنقرة.. اليونان: عقوبات أوروبية ضد تركيا إذا نقبت عن الغاز بقبرص، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الصيني 9.12% في مايو، وبيتكوين تحافظ على مكاسبها فوق 9 آلاف دولار، والسعودية تخفض أجور الحاويات بأكبر موانئها في تحميل النفط.

كما تتناول "العين الإخبارية" بالأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، آخر تطورات الأحداث الرياضية والفنية والمتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع وتكنولوجيا السيارات.

هذه العناوين وأكثر يمكنكم مطالعتها في النشرة التي تحفل بعناوين أخرى كثيرة بالضغط هنا.