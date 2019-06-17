انت الان تتابع ثمانية قتلى في غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل تركيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

عثر على جثث ثمانية مهاجرين الاثنين قبالة سواحل تركيا بعد غرق مركبهم، بحسب ما ما أفاد خفر السواحل الاتراك.

وغرق مركبهم قبالة مدينة بودروم في جنوب غرب تركيا. وتم انقاذ 31 مهاجرا آخرين بحسب المصدر ذاته الذي لم يوضح جنسيات المهاجرين.

وأبلغت السلطات عند الساعة 07:20 (04:20 ت غ) الإثنين بغرق المركب. وأوضح خفر السواحل نقلا عن ناجين أن أربعين شخصا استقلوا المركب الذي غرق بعد ذلك على بعد بضعة كيلومترات عن جزيرة كوس اليونانية.

Advertisements

وتعد تركيا التي تستضيف حوالى أربعة ملايين مهاجر ولاجئ أغلبيتهم من السوريين، بلد عبور مهما للمهاجرين الفارين من النزاعات في الشرق الأوسط ويسعون للوصول إلى أوروبا، والقسم الاكبر منهم عبر اليونان.

وأدى اتفاق الهجرة الموقع في آذار/مارس 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي إلى الحد بشكل كبير من حركة عبور المهاجرين بحر إيجه إلى جزر اليونان الخمس الأقرب إلى تركيا.

وفي 2015، وصل أكثر من 875 ألف مهاجر إلى الجزر اليونانية، بحسب ما ذكرت إيوا مونكور، المتحدثة باسم وكالة فرونتكس الأوروبية لحماية الحدود.