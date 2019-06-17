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الجيش اليمني يحرر عددا من المناطق بمنطقة ميدي من سيطرة الحوثيين

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mohamad turki 0 تبليغ

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الان تتابع الجيش اليمني يحرر عددا من المناطق بمنطقة ميدي من سيطرة الحوثيين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اليمن - الخليج 365:

تمكنت قوات المنطقة العسكرية الخامسة، بدعم من قوات التحالف العربي، الأرضية والجوية، من تحرير عدد من المواقع في المنطقة الفاصلة بين ميدي وحرض، والتي كانت الميليشيا الحوثية تسيطر عليها.

واستطاعت القوات تطهير الأراضي من الألغام الأرضية، وتحرير جميع الجيوب المتبقية في تلك المنطقة ومنها: مزارع نسيم المخازن ، مزارع الخميسي والمراني والحاشدي ، قرية الخنجرة ، وقري بني العاتي ( المشايبة) ، والفقيهية ، والخضراء ،والمطارية ، والحجاورة.

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