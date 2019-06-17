وأشارت الصحيفة – فى عددها الصادر اليوم – إلى أن الزيارة تأتى فى إطار بحث سبل تعزيز التعاون بين القوات المسلحة فى لبنان والسعودية..موضحة أن قائد الجيش اللبنانى سيجرى خلال الزيارة إلى السعودية، مجموعة من اللقاءات الأخرى "تصب فى خانة دعم الجيش اللبنانى خصوصا أن السلاح الذى يستخدمه الجيشان اللبنانى والسعودى متشابه".
وقالت (الجمهورية) إن زيارة العماد جوزاف عون إلى السعودية تأتى فى إطار "عسكرى بحت" وهى ثالث زيارة له إلى دولة عربية بعد الكويت والأردن اللتين يستخدم جيشيهما نوع السلاح نفسه..مشيرة إلى أن هناك تبادلا أكاديميا عسكريا بين الجيشين اللبنانى والسعودى.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الجيش اللبنانى يزور السعودية لتعزيز التعاون العسكرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.