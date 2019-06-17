مقتل 30 شخصًا في تفجير انتحاري لـ"بوكو حرام" بنيجيريا

قتل 30 شخصًا، الإثنين، بهجوم نفذه 3 انتحاريين من تنظيم بوكو حرام الإرهابي في بلدة كوندوجا شمال شرقي نيجيريا.
وأفادت أجهزة الطوارئ بنجيريا بأن الانتحاريين فجروا أنفسهم خارج مكان حيث كان مشجعو كرة القدم يشاهدون مباراة على التلفزيون الأحد.
وفي الأسابيع الأخيرة، ازدادت الهجمات الإرهابية في هذه المنطقة، علماً أنها تبعد 130 كلم من مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو.
والشهر الماضي، شن الإرهابيون هجوماً على قاعدة عسكرية في المنطقة نفسها، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وفقدان 30 جندياً.
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