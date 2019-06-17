الصين تؤكد مجددا دعمها لرئيسة حكومة هونغ كونغ

أكدت الحكومة الصينية مجددا الإثنين دعمها لرئيسة حكومة هونغ كونغ كاري لام التي تواجه دعوات للاستقالة بعد تظاهرات ضخمة في المستعمرة البريطانية السابقة ضد مشروع قانون حول تسليم مطلوبين إلى الصين، علق حاليا.

وغداة تظاهرة ضمت نحو مليوني شخص في هونغ كونغ بحسب المنظمين، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ إن "الحكومة المركزية ستواصل دعم رئيس السلطة التنفيذية للمنطقة الإدارية الخاصة" أي هونغ كونغ.

وأعلنت لام التي تعتبر مرتبطة بشكل وثيق ببكين، السبت أنها علقت حتى إشعار آخر عرض مشروع القانون على برلمان هونغ كونغ. وقد قدمت اعتذاراتها الأحد لتسببها في خلافات في المدينة التي شهدت بعد ذلك تظاهرة هائلة.

وأصبح المحتجون يطالبون الآن بسحب مشروع القانون بشكل نهائي وبرحيل لام.

وقالت بكين أنها تؤيد تعليق مناقشة مشروع القانون. لكن الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية كرر اليوم أن التظاهرات لا تمثل "كل الرأي العام" في هونغ كونغ.

وردا على سؤال عما إذا كانت الصين ما زالت تعتبر ان التظاهرات هي نتيجة مؤامرة أعدت من الخارج، قال إن "حكومات ومسؤولين سياسيين أجانب صبوا الزيت على النار" منذ تقديم مشروع القانون.

