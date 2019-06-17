مقتل 17 فرد في هجوم انتحاري لبوكو حرام في نيجيريا

يذكر ان بوكو حرام التي بايعت تنظيم داعش الارهابي والتي تعني في اللغة المحلية، "التعاليم الغربية حرام"، هي جماعة نيجيرية سلفية مسلحة.
القائد الحالي لـ "بوكو حرام" هو أبو مصعب البرناوي الذي عينه تنظيم (داعش) والي ولاية غرب أفريقيا في 4 أغسطس 2016، خلفًا للوالي السابق أبي بكر شيكاو، وسميت هذه الجماعة بطالبان نيجيريا، مجموعة مؤلفة خصوصًا من طلبة تخلوا عن الدراسة وأقاموا قاعدة لهم في قرية كاناما بولاية يوبه شمال شرقي البلاد على الحدود مع النيجر.
وفي 12 مارس 2015 قبلت داعش بيعة بوكو حرام التي كانت قد أعلنت بيعتها في بداية الشهر، وذلك بعد بث شريط صوتي على الشبكة العنكبوتية.
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