مقتل 17 فرد في هجوم انتحاري لبوكو حرام في نيجيريا

أفاد مسئولون في وكالة الأنباء الفرنسية بأن هجوم انتحاري لجماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا أسفر عن مقتل 17 فرد.

يذكر ان بوكو حرام التي بايعت تنظيم داعش الارهابي والتي تعني في اللغة المحلية، "التعاليم الغربية حرام"، هي جماعة نيجيرية سلفية مسلحة.

القائد الحالي لـ "بوكو حرام" هو أبو مصعب البرناوي الذي عينه تنظيم (داعش) والي ولاية غرب أفريقيا في 4 أغسطس 2016، خلفًا للوالي السابق أبي بكر شيكاو، وسميت هذه الجماعة بطالبان نيجيريا، مجموعة مؤلفة خصوصًا من طلبة تخلوا عن الدراسة وأقاموا قاعدة لهم في قرية كاناما بولاية يوبه شمال شرقي البلاد على الحدود مع النيجر.

وفي 12 مارس 2015 قبلت داعش بيعة بوكو حرام التي كانت قد أعلنت بيعتها في بداية الشهر، وذلك بعد بث شريط صوتي على الشبكة العنكبوتية.

