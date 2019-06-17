شكرا لقرائتكم الفالح: مهم جدا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الطاقة السعودي المخندس خالد الفالح إن من المهم جدا للعالم الإبقاء على ممرات الشحن مفتوحة.

وأضاف الفالح أن اجتماع أوبك وأوبك+ سيعقد على الأرجح خلال أسبوع بعد قمة مجموعة العشرين في نهاية يونيو، مشيرا إلى أن أوبك تتجه صوب التوافق على تمديد تخفيضات إنتاج النفط.

ولفت وزير الطاقة السعودية إلى أن نمو الطلب على النفط متماسك رغم النزاعات التجارية.