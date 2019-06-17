ثمانية قتلى في غرق زورق للمهاجرين قبالة سواحل تركيا

أعلن ​خفر السواحل التركي​ أنه عثر على جثث ثمانية مهاجرين قبالة سواحل تركيا بعد غرق مركبهم قبالة مدينة ​بودروم​ وتم انقاذ 31 مهاجرا آخرين. وأوضح خفر السواحل نقلا عن ناجين أن أربعين شخصا استقلوا المركب الذي غرق بعد ذلك على بعد بضعة كيلومترات عن جزيرة كوس اليونانية.

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