أفادت قناة "​سكاي نيوز​" عن مقتل 30 شخصا في سلسلة هجمات انتحارية في ​نيجيريا​. وكانت مصادر كشفت لوكالة الصحافة الفرنسية عن مقتل17 شخصًا بهجوم نفذه ثلاثة انتحاريين من جماعة بوكو حرام في بلدة كوندوغا بشمال شرق نيجيريا، مشيرة الى أن الانتحاريين الثلاثة فجّروا أنفسهم خارج مكان حيث كان مشجعو كرة القدم يشاهدون مباراة على التلفزيون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 30 شخصا في سلسلة هجمات انتحارية في نيجيريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.