خريس: نتطلع الى قانون إنتخابي يحاكي مستقبل وطموح كل مواطن

أشار عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ إلى انه "نحن في ​كتلة التنمية والتحرير​ نتطلع الى قانون إنتخابي يحاكي مستقبل وطموح كل مواطن في هذا البلد، مشروع يكون فيه #لبنان دائرة انتخابية واحدة ويؤسس لإلغاء ​الطائفية السياسية​ ولإنصهار وطني جامع لكل أبنائه في بوتقة وطنية موحدة".

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