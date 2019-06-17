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محمد نصرالله أمل أن لا تطال تخفيضات الإنفاق وزارة الشباب والرياضة

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دعا النائب محمد نصر الله خلال رعايته إختتام دورة الإمام ​موسى الصدر​ ل​كرة القدم​ في ​بلدة السكسكية​ بين نادي الرسالة السكسكية ونادي الحر العاملي - ​مشغرة​، "مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية المعنية كما الأفراد، إلى إيلاء الوطنية أهمية ورعاية، باعتبارها أداة فعالة لتحقيق التنمية المجتمعية نظرا لدورها ​البناء​ في صيانة المجتمع وتحصين شبابه من المخاطر الإجتماعية التي تهدده، لا سيما معالجة مشكلات التعصب الطائفي والمذهبي والإدمان بكافة أشكاله ​مخدرات​، نرجيلة، تدخين، والتعاطي السلبي مع وسائل التواصل الإجتماعي من جهة، وفي تعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر بين أبنائنا من جهة أخرى".

وأمل "ألا تطال تخفيضات الإنفاق في ​الموازنة​ التي يناقشها ​مجلس النواب​ وستقر قريبا، موازنة ​وزارة الشباب والرياضة​"، معتبرا أن "الإنفاق في الرياضة الوطنية يشكل إستثمارا في الإنسان الذي هو الأداة الفعلية لتحقيق التنمية وغايتها النهائية".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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