محمد نصرالله أمل أن لا تطال تخفيضات الإنفاق وزارة الشباب والرياضة

دعا النائب محمد نصر الله خلال رعايته إختتام دورة الإمام ​موسى الصدر​ ل​كرة القدم​ في ​بلدة السكسكية​ بين نادي الرسالة السكسكية ونادي الحر العاملي - ​مشغرة​، "مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية المعنية كما الأفراد، إلى إيلاء الرياضة الوطنية أهمية ورعاية، باعتبارها أداة فعالة لتحقيق التنمية المجتمعية نظرا لدورها ​البناء​ في صيانة المجتمع وتحصين شبابه من المخاطر الإجتماعية التي تهدده، لا سيما معالجة مشكلات التعصب الطائفي والمذهبي والإدمان بكافة أشكاله ​مخدرات​، نرجيلة، تدخين، والتعاطي السلبي مع وسائل التواصل الإجتماعي من جهة، وفي تعزيز قيم التسامح والسلام وقبول الآخر بين أبنائنا من جهة أخرى".

وأمل "ألا تطال تخفيضات الإنفاق في ​الموازنة​ التي يناقشها ​مجلس النواب​ وستقر قريبا، موازنة ​وزارة الشباب والرياضة​"، معتبرا أن "الإنفاق في الرياضة الوطنية يشكل إستثمارا في الإنسان الذي هو الأداة الفعلية لتحقيق التنمية وغايتها النهائية".