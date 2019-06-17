أفيوني يبحث ولامورو سبل التعاون التكنولوجي بين لبنان و كندا

إستقبل وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني في مكتبه في الوزارة اليوم، سفيرة كندا في ​لبنان​ إيمانويل لامورو، حيث جرى البحث في سبل التعاون بين لبنان وكندا في المجال التكنولوجي .

وشرح الوزير أفيوني خلال اللقاء للسفيرة لامورو، "خطة الوزارة في تفعيل إقتصاد المعرفة في لبنان، وإنعكاس ذلك على النمو الاقتصادي وإشراك القطاع الخاص في التوجه".

في المقابل عرضت لامورو لجربة بلادها في المجال التكنولوجي، ومجالات التفاعل بين لبنان وكندا في هذا المجال