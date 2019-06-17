قرار اتهامي بحق محامية وشقيقها بجرم دفع رشى لضباط

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان قراره الاتهامي في حق المحامية الموقوفة منال.ع وشقيقها الفار من وجه العدالة محمد.ع في جرم دفع رشى لضابط ومؤهل في قوى الأمن الداخلي، سندا الى المادة 353 عقوبات.
واتهم القاضي صوان العنصرين الأمنيين، وهما موقوفان منذ نحو ثلاثة أشهر، بقبض رشوة سندا الى المادة 352 عقوبات، وأحالهم الى المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة.
يشار الى ان المحامية كانت طلبت من العنصرين الأمنيين المشار اليهما تزويدها بمعلومات، مقابل مبالغ مالية، عن التحقيقات المفترض أن تبقى سرية، والتي كان يجريها مكتب مكافحة المخدرات المركزي مع المدعى عليه مهدي.م الذي تتوكل عنه.
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