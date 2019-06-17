قرار اتهامي بحق محامية وشقيقها بجرم دفع رشى لضباط

أصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة ​فادي صوان​ قراره الاتهامي في حق المحامية الموقوفة منال.ع وشقيقها الفار من وجه العدالة محمد.ع في جرم دفع رشى لضابط ومؤهل في ​قوى الأمن الداخلي​، سندا الى المادة 353 ​عقوبات​.

واتهم القاضي صوان العنصرين الأمنيين، وهما موقوفان منذ نحو ثلاثة أشهر، بقبض رشوة سندا الى المادة 352 عقوبات، وأحالهم الى ​المحكمة العسكرية​ الدائمة للمحاكمة.

يشار الى ان المحامية كانت طلبت من العنصرين الأمنيين المشار اليهما تزويدها بمعلومات، مقابل مبالغ مالية، عن التحقيقات المفترض أن تبقى سرية، والتي كان يجريها ​مكتب مكافحة المخدرات المركزي​ مع المدعى عليه مهدي.م الذي تتوكل عنه.