وليام طوق: تمزيق اليافطات المرحبة بباسيل تصيب جوهر الأخلاقيات

اشار رئيس حركة المقدمين وليام طوق إلى ان "وزير الخارجية ​جبران باسيل​ زار منطقة بشري ضمن سلسلة زياراته الى المناطق اللبنانية، وعملاً بتقاليدنا البشراوية وبخصائص بشري التاريخية، قمنا بواجب استقباله في بيتنا في بشري"، لافتا الى اننا "كنا نعتبر ان تلك القيم والتقاليد البشراوية تمنع البعض عن تشويشاتهم السخيفة من خلال تمزيق بعض اليافطات التي رفعت ترحيباً بالضيف".

وفي بيان له رأى طوق أن "هذه الأعمال تصيب جوهر الأخلاقيات ونعتذر عن هؤلاء الذين أساؤوا الى قيم وتقاليد بشراوية ترسخت في تاريخ هذه المنطقة".

وشدد طوق على "الالتزام ب​سياسة​ مد اليد نحو كل جهة لديها النية الحسنة والفعالية لخدمة منطقتنا، كما نجدد التزامنا تجاه كل القضايا المعيشية والاجتماعية لأهلنا في ​قضاء بشري​، ونلتزم بسقف مصلحة جبة بشري وأبنائها في كل تحركاتنا السياسية".