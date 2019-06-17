وفد من مجلس الشورى السعودي يصل إلى بيروت غدا

يصل الى ​بيروت​ مساء غد الثلاثاء وفد من ​مجلس الشورى السعودي​ في زيارة هي الاولى لوفد سعودي على هذا المستوى حيث يستقبله على ارض ​المطار​ رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع ​السعودية​، رئيس الحكومة السابق ​تمام سلام​ والسفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​

وسيلتقي الوفد ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء في ​القصر الجمهوري​.

وعند الساعة الثانية عشرة والنصف تجتمع لجنة الصداقة اللبنانية مع السعودية برئاسة رئيسها الرئيس تمام سلام بحضور اعضاء الوفدين في ​مجلس النواب​ وفي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم ذاته يزور الوفد رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ في ​عين التينة​ وعند الخامسة والنصف من بعد ظهر الاربعاء ايضا يزور الوفد رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​.

كما يزور الوفد عند العاشرة من صباح يوم الخميس مفتي الجمهورية في ​دار الفتوى​.