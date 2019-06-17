وفد من مجلس الشورى السعودي يصل إلى بيروت غدا

يصل الى بيروت مساء غد الثلاثاء وفد من مجلس الشورى السعودي في زيارة هي الاولى لوفد سعودي على هذا المستوى حيث يستقبله على ارض المطار رئيس لجنة الصداقة البرلمانية مع السعودية، رئيس الحكومة السابق تمام سلام والسفير السعودي في لبنان وليد البخاري
وسيلتقي الوفد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء في القصر الجمهوري.
وعند الساعة الثانية عشرة والنصف تجتمع لجنة الصداقة اللبنانية مع السعودية برئاسة رئيسها الرئيس تمام سلام بحضور اعضاء الوفدين في مجلس النواب وفي الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم ذاته يزور الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وعند الخامسة والنصف من بعد ظهر الاربعاء ايضا يزور الوفد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري.
كما يزور الوفد عند العاشرة من صباح يوم الخميس مفتي الجمهورية في دار الفتوى.
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