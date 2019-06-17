بو عاصي في يوم الكرز في حمانا: إنتاجنا هويتنا والأولوية للأمن الغذائي

شارك عضو "كتلة الجمهورية القوية" النائب ​بيار بو عاصي​ في يوم الكرز في ​حمانا​ حيث جال بين أبناء البلدة والمشاركين من مختلف بلدات ​المتن الأعلى​، وتركز التشاور حول سبل تحفيز الإنتاج المحلي وإعطائه الأولوية في مختلف الأسواق.

وشدد بو عاصي على "أهمية توجيه كل بلدة نحو التخصص في منتجات تمنحها ميزات تفاضلية تمكنها من تحسين قدرتها التنافسية ان كان في الأسواق المحلية بوجه المنتجات المستوردة المشابهة أو في الأسواق الخارجية التي ينبغي العمل على اختراقها". وعن تساؤلات البعض عن مقومات المنافسة وسط انفتاح الأسواق واتفاقيات تحرير التجارة، شرح النائب بو عاصي أن "المقياس يبقى في إمكان تقديم افضل مؤشر نوعية/سعر، اعتماد التحديث والتركيز على التخصص لتخطي خطر الإغراق بمنتجات مماثلة وهاجس "وفر الكم" الذي لا يلعب لصالحنا نظرا لمحدودية كمية إنتاجنا".

وشدد بو عاصي على أهمية "جهود الأجيال السابقة التي أسست مختلف الزراعات في المناطق وتجذرت بأراضيها وتمسكت بإنتاجها فحققت من خلالها نجاحات لا تزال يتوارثها الابناء والاحفاد"، لافتا في الوقت عينه إلى "أهمية تأمين مقومات استمرار مختلف الزراعات لا سيما منها ​مياه الري​ على مدار السنة وهذا ما كان في صلب الجهود التي وضعت لإنجاز تشرين الأول 2018 المتمثل باطلاق مشروع "خزان المياه ومحطة لمعالجة المياه وشبكة الامداد" في حمانا بالشراكة مع وزارة العمل ومنظمة العمل الدولية وبرنامج ​الامم المتحدة​ الانمائي وبتمويل من بنك التنمية الالماني، ضمن برنامج "التوظيف المكثف و​البنى التحتية​" في لبنان التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية".

كذلك شدد بو عاصي على "تفعيل العمل التعاوني وتسهيل العلاقة المباشرة بين المنتج والمستهلك وتنشيط قنوات التصدير والصناعات الغذائية لتصريف الانتاح وتحقيق أفضل مردودية منه". وختم بالتأكيد أن "إنتاجنا هويتنا والأولوية هي للأمن الغذائي"، متعهدا بـ "الوقوف الدائم إلى جانب أهالي المنطقة للتعاون المستمر في تطوير كل المبادرات التي من شأنها تظهير هوية المنطقة ان في ​الزراعة​ أو في سائر القطاعات وتشجيع ​السياحة​ فيها للتعرف إلى كل ما يطبع تاريخها وجغرافيتها، وما يميز أرضها وناسها".