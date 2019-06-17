المكتب التربوي لحركة أمل أثنى على قرار تعليق الاضراب بالجامعة اللبنانية

أكد المكتب التربوي المركزي في حركة أمل دعمه الكامل للمطالب المشروعة والمحقة لرابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية ، مشددا على ان "الحفاظ على الجامعة اللبنانية ودورها ووظيفتها الوطنية والأكاديمية هو أولوية استراتيجية كون هذا الصرح الجامعي يجسد نموذجا وطنيا واكاديميا راقيا اثبت ذاته في كل المراحل".
وفي بيان له اثنى المكتب التربوي على قرار الرابطة في تعليق الاضراب حرصا على مصلحة الطلاب،متمنيا على "كافة الاساتذة التوحد حول رابطتهم وعدم الانجرار وراء الشائعات"، داعيا "جميع القوى السياسية الممثلة في البرلمان اللبناني الى مقاربة النقاش المتعلق بموازنة الجامعة اللبنانية مقاربة عميقة وشاملة".
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