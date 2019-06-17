عدوان: آن الأوان لندخل على المحميات في نقاشاتنا في الموازنة

رأى عضو كتلة "الجمهورية القوي" النائب ​جورج عدوان​ أنه "آن الأوان لندخل على ​المحميات​ في نقاشاتنا في الموازنة لان فيها سنجد الحلول المطلوبة". وقال: "لم نستلم بعد حساب الأرباح والخسائر في مصرف لبنان للسنوات المنصرمة من وزارة المال، كما لم نستلم بعد لائحة بالقروض المدعومة للسنوات المنصرمة، لكي تكون مناقشاتنا مبنية على الأرقام".

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