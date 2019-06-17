مصادر الأخبار: لا مفاوضات مع اسرائيل إذا لم يتم التلازم بين مساري البر والبحر

نفت مصادر ​لبنان​ية معنية بالمفاوضات مع ​اسرائيل​ لـ"الأخبار" ما نُشِر في الإعلام الإسرائيلي عن المفاوضات اللبنانينة الاسرائيلية حول ​ترسيم الحدود​، لافتة إلى أن المبعوث الأميركي ​دايفيد ساترفيلد​ أجّل موعد وصوله إلى ​بيروت​ لأيام، من دون أن يتضح سبب هذا التأجيل.

ونفت المصادر اللبنانية قطعاً ما نشره الإعلام الاسرائيلي عن الفصل بين الحدود البحرية والحدود البرية، معتبرة أنها تعبّر عن "أمنيات إسرائيلية أكثر من تعبيرها عن الواقع". فبالنسبة للبنان لا مفاوضات إذا لم يتم التلازم بين مساري البر والبحر. وبالتالي، إن عودة ساترفيلد بجواب سلبي على الشروط اللبنانية، سيعني أن من السابق لأوانه الحديث عن موعد للمفاوضات.