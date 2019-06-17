انتهى اجتماع القضاة منذ قليل في قصر العدل بتوافق الحاضرين على تعليق الاعتكاف.
وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد قد قرأ توجّه هؤلاء القضاة الى تعليق اعتكافهم إيجاباً، وقال لـ"الجمهورية": "إنّ تعليق الاعتكاف مبادرة جيّدة سيثمّنها المواطن اللبناني، وجاءت نتيجة تحقيق قسم من مطالب القضاة، فيما بقي القسم الآخر قيد المتابعة".
وتعهّد فهد للقضاة، "الاستمرار في العمل على تحقيق ما تبقّى من المطالب"، معتبراً "أنّ الصوت وصل الى آذان المسؤولين، وأنّ الوقت حان لاستئناف العمل، لأنّ المواطن هو من دفع ثمن التأخير في إصدار الأحكام".
كانت هذه تفاصيل خبر انتهاء اجتماع القضاة في قصر العدل بتوافق الحاضرين على تعليق الاعتكاف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.