تخفيض اعفاء الضرائب على طيران الشرق الأوسط 10 بالمئة على مدى 5 سنوات

أفادت إذاعة "صوت لبنان" أنه "تم تخفيض اعفاء ​الضرائب​ على شركة "​طيران الشرق الاوسط​" 10 في المئة كل عام على مدى خمس سنوات لتصبح صفر في المئة بعد خمس سنوات".

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