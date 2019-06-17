اخبار العالم

برلمانى يتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لمنع الاحتكار

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لمنع الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطل بمناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن منع الاحتكار، وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وذلك للحفاظ على الإجراءات التى تتخذها الدولة متمثلة فى الحكومة لضبط الأسعار خاصة للسلع الضرورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة الغرض منها التخفيف عن المواطنين وذلك من خلال زيادة منافذ توزيع السلع المنتشرة فى العديد من محافظات الجمهورية، والتى كان لها دور بارز خلال الفترة السابقة فى التصدى لجشع بعض التجار.

Advertisements

 ‌

 ‌

 ‌

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برلمانى يتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لمنع الاحتكار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا