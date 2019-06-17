شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لمنع الاحتكار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب ماجد طوبيا، بطل بمناقشة عامة حول سياسة الحكومة بشأن منع الاحتكار، وتشديد الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار، وذلك للحفاظ على الإجراءات التى تتخذها الدولة متمثلة فى الحكومة لضبط الأسعار خاصة للسلع الضرورية.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة الغرض منها التخفيف عن المواطنين وذلك من خلال زيادة منافذ توزيع السلع المنتشرة فى العديد من محافظات الجمهورية، والتى كان لها دور بارز خلال الفترة السابقة فى التصدى لجشع بعض التجار.

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