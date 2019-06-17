شكرا لقرائتكم خبر عن النائب عبد العزيز حمودة يطالب بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

طالب النائب عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بمناقشة تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، حتى يتم إقراره بالتزامن مع مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية المعروف باسم قانون "هيئة الدواء".

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وقال "حمودة"، فى تصريح له: هناك ارتباط أصيل وقوى بين قانون مزاولة مهنة الصيدلة وقانون هيئة الدواء، وهما يرتبطان بمنظومة واحدة، لافتا إلى أن قانون "الصيدلة" عفى عليه الزمن، ولم يعدل منذ سنوات طويلة، وتعديله حاليا ضروري ليتواكب مع التغيرات والتطورات الجديدة.

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كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، وافقت من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وعقدت جلستى استماع بشأنه بحضور ممثلى نقابات الصيادلة الأطباء والطب البيطرى، وغرفة صناعة الدواء وآخرين.

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