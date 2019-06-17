شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل برنامج الحكومة للرعاية الاجتماعية فى 5 نقاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهدف برنامج الحكومة للرعاية الاجتماعية لفاقدى الرعاية توفير خدمات رعاية جيدة لهذه الفئات لتمكينهم ودمجهم مجتمعيا، ويضم البرنامج الذى قدمته الحكومة للبرلمان فى خطتها لعام 19/2020 البرامج الفرعية التالية:

1ـ برنامج جودة خدمات الأسرة والطفولة

2ـ البرنامج القومى للطفولة المبكرة لاتاحة خدمات تعليمية وتربوية وذات جودة عالية للاطفال فى المرحلة العمرية من 4 سنوات

3 :برنامج رعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى للبقاء داخل كيان أسرى

4 :برنامج جودة مؤسسات الرعاية لتطوير خدمات الرعاية الملائمة وتأهيل الأطفال والنشء ليكونوا مواطنين منتجين فى المجتمع

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5:برنامج حماية وتمكين الأشخاص ذوى القدرات الخاصة لتوفير رعاية جيدة ودمجهم فى المجتمع

ـ ويهدف البرنامج، أن تصل نسبة الأطفال الملحقين بأسر بديلة من إجمالى أطفال المؤسسات نحو35% بزيادة 5%عن عام 2018

ـ بلوغ عدد المسنين الحاصلين على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الى 4,5 ألف، وأن يتم تأسيس وتطوير 600 حضانة

ـ وصول مؤسسات الرعاية التى تم تطوير بنيتها التحتية الى 300 بزيادة مائة عن عام 2018

ـ أن يصل عدد مؤسسات رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة التى تم تطويرها الى 200 بزيادة 110

ـ أن يصل عدد سيارات القوافل التى تجوب الشوارع لاستقبال ورعاية اطفال الشارع وجذبهم الى المؤسسة والاسرة الى نحو 17 قافلة