تعرف على تفاصيل برنامج الحكومة للرعاية الاجتماعية فى 5 نقاط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستهدف برنامج الحكومة للرعاية الاجتماعية لفاقدى الرعاية توفير خدمات رعاية جيدة لهذه الفئات لتمكينهم ودمجهم مجتمعيا، ويضم البرنامج الذى قدمته الحكومة للبرلمان فى خطتها لعام 19/2020 البرامج الفرعية التالية:
1ـ برنامج جودة خدمات الأسرة والطفولة
2ـ البرنامج القومى للطفولة المبكرة لاتاحة خدمات تعليمية وتربوية وذات جودة عالية للاطفال فى المرحلة العمرية من 4 سنوات
3 :برنامج رعاية وتأهيل الأطفال بلا مأوى للبقاء داخل كيان أسرى
4 :برنامج جودة مؤسسات الرعاية لتطوير خدمات الرعاية الملائمة وتأهيل الأطفال والنشء ليكونوا مواطنين منتجين فى المجتمع
5:برنامج حماية وتمكين الأشخاص ذوى القدرات الخاصة لتوفير رعاية جيدة ودمجهم فى المجتمع
ـ ويهدف البرنامج، أن تصل نسبة الأطفال الملحقين بأسر بديلة من إجمالى أطفال المؤسسات نحو35% بزيادة 5%عن عام 2018
ـ بلوغ عدد المسنين الحاصلين على خدمات الرعاية الاجتماعية من خلال مؤسسات الرعاية الاجتماعية الى 4,5 ألف، وأن يتم تأسيس وتطوير 600 حضانة
ـ وصول مؤسسات الرعاية التى تم تطوير بنيتها التحتية الى 300 بزيادة مائة عن عام 2018
ـ أن يصل عدد مؤسسات رعاية وتأهيل ذوى الإعاقة التى تم تطويرها الى 200 بزيادة 110
ـ أن يصل عدد سيارات القوافل التى تجوب الشوارع لاستقبال ورعاية اطفال الشارع وجذبهم الى المؤسسة والاسرة الى نحو 17 قافلة
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